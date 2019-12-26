Правительство одобрило введение штрафа за проезд по платной дороге без оплаты

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-26T14:34:19+03:00

Штрафы за неуплату проезда по платной дороге пойдут в Федеральный дорожный фонд, что позволит перенаправлять деньги на их ремонт и содержание Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стоимость наказания за такое нарушение пока неизвестна

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Правительство России одобрило административный штраф за неуплату проезда по платной дороге, сказано на сайте правительства.

Сумма штрафа пока не уточняется, однако летом сообщалось, что вводимый за попытку бесплатно проехать по платной трассе штраф будет составлять от 5 до 10 тысяч рублей.

- Принятие законопроекта будет способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог в Российской Федерации, - написано на сайте кабмина.

Кроме того, в документе предлагается запретить владельцам платной дороги оказывать предпочтение одним пользователям дороги перед другими в вопросе её использования. Штрафы за неуплату проезда по платной дороге пойдут в Федеральный дорожный фонд. Это позволит перенаправлять деньги с них на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание этих автодорог.

Ранее сайт kp.ru писал об открытии скоростной автомагистрали М-11, протяжённостью 669 километров между Москвой и Санкт-Петербургом. Президент России Владимир Путин посетил её открытие и проехал по новой автодороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/746425" frameborder="0"></iframe> Путин поблагодарил рабочих, строивших новую трассу Москва-Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU