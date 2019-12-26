Обмен "всех на всех" между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-26T16:20:40+03:00

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Киев и Донбасс определились с датой обмена "всех на всех". Как сообщает "Коммерсант", процедура состоится 29 декабря. Вопрос обмена обсуждали лидеры стран в Париже во время саммита в "нормандском формате". Напомним, 9 декабря ситуацию в Украине обсуждали президенты Франции, России и Украины, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Во время этой встречи удалось достичь договоренностей о том, что стороны обменяют не часть задержанных, а всех.

Позже, во время переговоров по видеосвязи, решено было провести юридическую процедуру до конца года.

- Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное, - приводит слова источника, знакомого с ситуацией, издание.

Обмен - не единственная юридическая процедура, которую предстоит провести: из числа тех задержанных, что Киев готовился передать республикам Донбасса, 40 человек отказались от обмена. Теперь предстоит выяснить, был ли их отказ добровольным. Координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш начнет проверять это с 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU