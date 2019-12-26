2019-12-26T16:20:40+03:00
Политика

Обмен "всех на всех" между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря

Ранее стороны определили, что обмен задержанными состоится до нового года
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
40 человек из списка отказались от обмена40 человек из списка отказались от обменаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Киев и Донбасс определились с датой обмена "всех на всех". Как сообщает "Коммерсант", процедура состоится 29 декабря. Вопрос обмена обсуждали лидеры стран в Париже во время саммита в "нормандском формате". Напомним, 9 декабря ситуацию в Украине обсуждали президенты Франции, России и Украины, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Во время этой встречи удалось достичь договоренностей о том, что стороны обменяют не часть задержанных, а всех.

Позже, во время переговоров по видеосвязи, решено было провести юридическую процедуру до конца года.

- Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное, - приводит слова источника, знакомого с ситуацией, издание.

Обмен - не единственная юридическая процедура, которую предстоит провести: из числа тех задержанных, что Киев готовился передать республикам Донбасса, 40 человек отказались от обмена. Теперь предстоит выяснить, был ли их отказ добровольным. Координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш начнет проверять это с 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше половины украинцев считают вступление в НАТО гарантией безопасности
Захарова провела брифинг в жёлтом жилете
Обмен "всех на всех" между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря
Три новых уголовных дела завели на Арашуковых
Президент Ирака подал в отставку
Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро
В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту
Офис создателей фильма про Иисуса нетрадиционной ориентации забросали коктейлями Молотова
США усиливают позиции в Средиземном море для противостояния Турции и России
Правительство одобрило введение штрафа за проезд по платной дороге без оплаты
Орешкин назвал американские санкции «серьезной проблемой» для всего мира
"Догнал в два прыжка": 80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Источник: Британские кураторы стоят за преследованием журналистов Sputnik в Эстонии
В МИД РФ предупредили россиян о сбоях в работе транспорта во Франции
Песков: В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с РФ
Центробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами
Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров