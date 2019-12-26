2019-12-26T16:49:07+03:00
В мире

Больше половины украинцев считают вступление в НАТО гарантией безопасности

Только 1,5 процентов опрошенных надеются на военный союз с США
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
НАТО в Украине доверяют больше, чем СШАНАТО в Украине доверяют больше, чем СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинцы, как показал опрос, делают ставку больше на НАТО, нежели на США. Социологи из фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива выяснили у жителей Украины, на союз с какой страной они рассчитывают больше всего и какой тандем принесет их стране большую гарантию безопасности.

Больше половины людей (51 процент) признались, что ждут вступления Украины в НАТО. Причем, этот показатель, увеличился по сравнению с данными опроса прошлых лет: в 2018 году только 46 процентов украинцев считали, что союз с НАТО даст гарантию безопасности жителям страны, в 2017 году таких было 38,5 процентов.

- И еще 1,5 процента надеются на военный союз из США. На военный союз с Россией и другими странами СНГ рассчитывают 5,5 процентов, - сказано в исследовании.

Как показал другой опрос, проведенный в августе 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский добился рекордного показателя доверия жителей - 70 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики пообещали москвичам к новому году «барическую пилу»
Захарова: просьба ФРГ о помощи в расследовании Хангошвили поступила уже после высылки дипломатов
В МИД России пообещали «зеркальный» ответ США после введения санкций к «Северному потоку -2»
В Министерстве труда посчитали численность рабочей силы в России
Кобра укусила укротителя змей, который полез к ней с поцелуем
Алексей Комиссаров подвел главные итоги года АНО «Россия – страна возможностей»
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха из-за признания им Православной церкви Украины
Россия выделит 95 млрд рублей на борьбу с онкологией в 2020 году
Трамп предположил, что «рождественский подарок» из Северной Кореи не ракетный пуск, а «красивая ваза»
Больше половины украинцев считают вступление в НАТО гарантией безопасности
Захарова провела брифинг в жёлтом жилете
Обмен "всех на всех" между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря
Три новых уголовных дела завели на Арашуковых
Президент Ирака подал в отставку
Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро
В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту
Офис создателей фильма про Иисуса нетрадиционной ориентации забросали коктейлями Молотова
США усиливают позиции в Средиземном море для противостояния Турции и России
Правительство одобрило введение штрафа за проезд по платной дороге без оплаты
Орешкин назвал американские санкции «серьезной проблемой» для всего мира
"Догнал в два прыжка": 80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Источник: Британские кураторы стоят за преследованием журналистов Sputnik в Эстонии
В МИД РФ предупредили россиян о сбоях в работе транспорта во Франции
Песков: В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с РФ
Центробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами
Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров