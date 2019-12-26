Больше половины украинцев считают вступление в НАТО гарантией безопасности

СЕГОДНЯ 16:24 2019-12-26T16:49:07+03:00

Только 1,5 процентов опрошенных надеются на военный союз с США

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Украинцы, как показал опрос, делают ставку больше на НАТО, нежели на США. Социологи из фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива выяснили у жителей Украины, на союз с какой страной они рассчитывают больше всего и какой тандем принесет их стране большую гарантию безопасности.

Больше половины людей (51 процент) признались, что ждут вступления Украины в НАТО. Причем, этот показатель, увеличился по сравнению с данными опроса прошлых лет: в 2018 году только 46 процентов украинцев считали, что союз с НАТО даст гарантию безопасности жителям страны, в 2017 году таких было 38,5 процентов.

- И еще 1,5 процента надеются на военный союз из США. На военный союз с Россией и другими странами СНГ рассчитывают 5,5 процентов, - сказано в исследовании.

Как показал другой опрос, проведенный в августе 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский добился рекордного показателя доверия жителей - 70 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU