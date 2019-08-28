Опрос: Зеленский добился рекордного доверия украинцев
Нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% украинцев, это является самым высоким показателем среди всех лидеров незалежной. Такие данные приводит Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
«Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан. Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел», - заявил директор фонда Ирина Бекешкина, рассказывая о результатах проведенного опроса.
Результаты исследования говорят о том, что даже у окружения главы незалежной положительный так называемый баланс доверия-недоверия, на сколько доверие превышает недоверие. Так Дмитрий Разумков имеет показатель плюс 25, Андрей Богдан – плюс 5.
Другие же лидеры, которые входят в состав Верховной рады, имеют негативный баланс доверия-недоверия: у Юрия Бойко - минус 35, Юлии Тимошенко - минус 63 и Петра Порошенко - минус 72.
В проведенном опросе приняли участие 2,040 тысячи респондентов старше 18 лет.
Ранее писал ранее сайт kp.ru, политологи среди факторов популярности Зеленского называли его нерадикальные взгляды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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