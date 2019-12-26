Россия выделит 95 млрд рублей на борьбу с онкологией в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-26T16:43:51+03:00

также в России создадут центры амбулаторной помощи и сократят время постановки диагноза

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На борьбу с онкологией в 2020 году будет направлено 95 млрд рублей. Это на 25 млрд рублей больше, чем в 2019-м.

- В этом году в рамках целевой программы были направлены дополнительно 70 млрд рублей на химиотерапию. На будущий год это будет 95 млрд рублей на химиотерапию с учётом появления новых препаратов, - заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Она также отметила, что дополнительные средства буду выделены на самые сложные виды комбинированной хирургии и на радиотерапию. Кроме того, Скворцова анонсировала создание центров амбулаторной помощи и референс-центров второго диагностического мнения, а также сокращение времени постановки диагноза. К тому же, программу госгарантий впервые дополнят протонной терапией. На неё выделят 5 млрд рублей.

Кроме того, она рассказала, что в программу госгарантий впервые включат протонную терапию, на которую направят 5 млрд рублей.

Ранее сайт kp.ru публиковал слова главного онколога России Андрея Каприна о том, почему онкология – «дорогая» наука, почему рост заболеваемости раком – это положительное явление и что такое ионная терапия.

ИСТОЧНИК KP.RU