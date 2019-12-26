Суд обязал дочь актрисы Галины Польских заплатить за разбитое авто

СЕГОДНЯ 19:35 2019-12-26T19:35:51+03:00

Дочь актрисы Галины Польских попала в аварию в марте 2019 года Фото: Сергей ГАПОН

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Мещанский районный суд частично удовлетворил иск бизнесмена Гайдара Расулова к Ираде Польских, старшей дочери актрисы Галины Польских. Женщина устроила аварию в Москве и была признала ее виновницей.

Все случилось еще в марте 2019 года на улице Донской. Женщина припарковала свой «Вольво» на дороге с одностороннем движением и отрыла дверь, чтобы выйти на улицу. Этот маневр оказался таким неожиданным, что мужчина, который двигался по этой же дороге, не успел затормозить. В итоге «Хендэ Экус» бизнесмена Гайдарова получил сильные повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что у автоледи отсутствует страховка. В итоге вся ответственность по возмещению ущерба была возложена на виновницу ДТП.

Бизнесмен оценил сумму ремонта авто в 700 тысяч рублей и предложил Польских выплачивать день в рассрочку, но она отказалась.

В итоге дело дошло до суда и требования мужчины были удовлетворены, но не в полном объеме. Ираде Польских придется заплатить за разбитое авто, но сумма была снижена, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU