2019-12-26T19:35:51+03:00
Происшествия

Суд обязал дочь актрисы Галины Польских заплатить за разбитое авто

Авария, которую устроила Ирада Польских произошла в марте 2019 года
Елена АКИМОВА
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Дочь актрисы Галины Польских попала в аварию в марте 2019 годаДочь актрисы Галины Польских попала в аварию в марте 2019 годаФото: Сергей ГАПОН
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Мещанский районный суд частично удовлетворил иск бизнесмена Гайдара Расулова к Ираде Польских, старшей дочери актрисы Галины Польских. Женщина устроила аварию в Москве и была признала ее виновницей.

Все случилось еще в марте 2019 года на улице Донской. Женщина припарковала свой «Вольво» на дороге с одностороннем движением и отрыла дверь, чтобы выйти на улицу. Этот маневр оказался таким неожиданным, что мужчина, который двигался по этой же дороге, не успел затормозить. В итоге «Хендэ Экус» бизнесмена Гайдарова получил сильные повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД выяснили, что у автоледи отсутствует страховка. В итоге вся ответственность по возмещению ущерба была возложена на виновницу ДТП.

Бизнесмен оценил сумму ремонта авто в 700 тысяч рублей и предложил Польских выплачивать день в рассрочку, но она отказалась.

В итоге дело дошло до суда и требования мужчины были удовлетворены, но не в полном объеме. Ираде Польских придется заплатить за разбитое авто, но сумма была снижена, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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