Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

СЕГОДНЯ 19:50 2019-12-26T19:57:13+03:00

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Президент России Владимир Путин не планирует ехать в феврале 2020 года на мюнхенскую конференцию. Это ежегодное мероприятие, участники встречи обсуждают вопросы безопасности в мире, а также награждают тех, кто внес весомый вклад в решение конфликтов. Премия получила имя Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина, который был руководителем конференции до 1998 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил журналистам РИА Новости, что Владимир Путин не собирается участвовать в этой конференции.

В 2007 году российский лидер выступал на Мюнхенской конференции в 2007 году. Тогда его речь назвали "знаковой". Спустя десять лет стало понятно, что многие тезисы из выступления, которое длилось 1 час 14 минут, сбылись.

В Мюнхенской конференции 2019 года Россию представлял глава МИД Сергей Лавров.

ИСТОЧНИК KP.RU