2019-12-26T23:46:16+03:00
В мире

Reuters: Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержки

Страна попросила Анкару ввести наземные и воздушные войска
Мария ИГНАТЬЕВА
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Reuters:Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержкиReuters:Ливия направила Турции запрос на оказание военной поддержкиФото: REUTERS
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Правительство национального согласия Ливии обратилось к Турции с официальным запросом на оказание военной поддержки. Об этом сообщает агенство Reuters, ссыдаясь на собственные источники в представительстве Ливии.

Согласно данным собеседника агенства, международно признанное правительство Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары.

Как писал ранее сайт kp.ru, Турция накануне заявляла о подготовке законопроекта, который дает стране право отправить своих военных в Ливию. Вид военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии при этом будет определяться обстоятельствами. Примечательно, что это может быть как обучение военных, так и миссии гуманитарного направления.

Также сообщалось, что до этого был подписан ливийско- турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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