США будет следить за учениями России, КНР и Ирана

СЕГОДНЯ 00:41 2019-12-27T00:41:50+03:00

В Пентагоне заявили, что Штаты готовы обеспечить свободу судоходства в Аравийском море во время военных маневров

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В Пентагоне заявили, что США будут следить за учениями России, КНР и Ирана, которые пройдут в Аравийском море. В ведомстве также отметили готовность обеспечить свободу судоходства в регионе во время проведения мероприятий.

- Мы знаем о многосторонних учениях, проводимых между Ираном, Китаем и Россией в Аравийском море. Мы следим за этим и будем продолжать работать с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить свободу судоходства и передвижение товаров по международным водным путям, - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы американского военного ведомства.

Ранее Россия и Иран уже проводили совместные военные учения. На это раз они состоятся в конце декабря 2019 года и пройдут в Индийском океане.

Как писал сайт kp.ru, целью проведения военно-морских учений Ирана, России и Китая является отработка совместных действий по борьбе с терроризмом и пиратством.

ИСТОЧНИК KP.RU