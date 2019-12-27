2019-12-27T06:49:39+03:00
Происшествия

Появилось видео с место крушения самолета в Казахстане

В авиакатастрофе погибли девять человек [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Появилось видео с место крушения самолета в КазахстанеПоявилось видео с место крушения самолета в КазахстанеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В сети появилось видео с места крушения самолета авиакомпании Bek Air. На борту находились 100 человек. Из них 95 - пассажиры, еще 5 - члены экипажа. По предварительным данным, погибли девять человек.

Воздушное судно разбилось в аэропорту Алма-Аты при. Самолет потерял высоту, при падении пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание. Пользователи социальных сетей выкладывают на своих страницах кадры с места происшествия.

Судя по роликам и фотографиям борт самолета серьезно поврежден. К счастью, обошлось без возгорания. В противном случае число жертв могло быть больше. На данный момент неизвестно есть ли в авиакатастрофе пострадавшие.

В аэропорту Алма-Аты сообщили, что сейчас проводится эвакуация. Причины случившегося на данный момент неизвестны.

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Видео с места крушения самолета в Алма-Аты
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Сайт kp.ru писал ранее о катастрофе. Сообщалось, что с радаров самолет пропал в 7:05 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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