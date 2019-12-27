Очевидец рассказал о крушении пассажирского самолета в Казахстане

СЕГОДНЯ 07:17 2019-12-27T07:17:49+03:00

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Очевидец крушения самолета в Казахстане рассказал, что видел за несколько минут до авиакатастрофы. По его словам, воздушное судно авиакомпании Bek Air сразу после взлета сделало полукруг, потом начало терять высоту, а затем врезалось в здание за взлетно-посадочной полосой.

Очевидец рассказал об этом на видео, которое выложил в Instagram.

- Он взлетел, сделал круг и упал на окраине, за забором. Сейчас производится разборка передней части фюзеляжа, - говорит очевидец.

Как писал ранее сайт kp.ru, на борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительным данным, погибли 12 человек. Еще столько же получили травмы. Среди пассажиров рейса россиян не было.

Создана специальная комиссия, которая будет заниматься расследованием авиакатастрофы. В ее состав войдут министр индустрии и инфраструктурного развития РК, а также представители других госорганов.

qazceer Очевидец рассказывает о падении самолета в Казахстане

ИСТОЧНИК KP.RU