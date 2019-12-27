2019-12-27T10:02:08+03:00
Общество

К Новому году россияне накупили смартфонов на 4 миллиарда рублей

И это только в онлайн-магазинах техники
Ольга МАТЫС
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Смартфон по-прежнему не сдает позиций по популярности в качестве подарка на все случаи жизниСмартфон по-прежнему не сдает позиций по популярности в качестве подарка на все случаи жизниФото: Михаил ФРОЛОВ
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В предновогодний период жители России купили в интернет-магазинах около 200 тысяч различных смартфонов, потратив на это в общей сложности 4,4 миллиарда рублей. Для сравнения, ноутбуков к Новому году куплено более сорока тысяч, за них прибыль онлайн-платформ для продажи техники составила около 1,7 миллиарда рублей. Об этом стало известно по итогам исследования от платежной системы Qiwi и компании "Связной", опубликованными в ТАСС.

Отмечается, что на первую половину декабря смартфоны стали самыми популярными подарками среди всей "умной техники", средняя цена гаджета составила 22 тысячи рублей, самыми популярными моделями, купленными онлайн, стали Redmi 7A и одиннадцатый Apple iPhone.

Вторую строчку по популярности технологичных товаров, приобретенных в Сети, стали ноутбуки - в среднем цена на них держится в районе 39 тысяч рублей. Причем чаще всего пользователи покупали ноутбуки Lenovo Ideapad.

Кроме того, в России набирают популярность новогодние подарки в виде гарнитуры для смартфонов: к Новому году-2020 их через интернет-магазины купили на 600 миллионов рублей, средняя цена приятного дополнения к смарт-технике - около четырех тысяч.

Ранее kp.ru рассказывал о том, какие подарки к Новому году дарить все-таки нежелательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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