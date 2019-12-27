Ученые выяснили, чем новогодние праздники опасны для психики

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-27T10:29:03+03:00

В новогодние праздники особенно легко покупается в Сети: один клик - и заказ на, возможно, ненужную вещь уже оформлен Фото: Мария ЛЕНЦ

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Перед новогодними праздниками немецкие учёные провели достаточно интересное исследование. Они выяснили, что праздничная атмосфера вместе с необходимостью покупать подарки и массой рекламных кампаний со скидками и соблазнительными акциями может сильно пошатнуть психическое здоровье людей. И спровоцировать развитие навязчивой потребности покупок (buying-shopping disorder, BSD) - непреодолимой страсти покупать совершенно не нужные вещи. Судя по результатам наблюдений над пациентами с этим расстройством, опубликованными в журнале "Medical Xpress", новогодняя пора скидок и больших продаж - худшее время для людей, испытывающих тягу к покупкам.

По мнению учёных, особую опасность представляют сейчас интернет-магазины. Некоторые пациенты с BSD могут быть особенно зависимы от онлайн-покупок, потому что их привлекает огромное разнообразие продуктов. По словам главного психолога на кафедре психосоматической медицины и психотерапии Высшей медицинской школы Ганновера в Германии Астрид Мюллер, простота и скорость покупок в Сети «дает возможность покупать незаметно и тайно». Однако обычный, в наше время уже почти традиционный поход по магазинам также составляет большую проблему.

- Некоторые люди с BSD все еще предпочитают делать покупки в обычных магазинах, потому что они ценят возможность потрогать товары, попробовать их, насладиться стимулирующей традиционной атмосферой в магазинах и испытать комфортное социальное общение с продавцами, - пояснила Астрид Мюллер.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что к Новому году россияне потратили более четырех миллиардов рублей на покупку смартфонов в подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU