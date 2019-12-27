2019-12-27T10:33:32+03:00
Происшествия

Пассажиры рассказали о происшествии с самолетом «Москва-Самара» в Шереметьево

Многие ударились о спинки впереди стоящих кресел
Елена АКИМОВА
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Пассажиры рассказали о происшествии с самолетом "Москва-Самара"Пассажиры рассказали о происшествии с самолетом "Москва-Самара"Фото: REUTERS
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Пассажиры рейса «Москва-Самара», который должен был сегодня утром вылететь из столицы, рассказали о происшествии с самолетом. Воздушное судно выкатилось на пределы взлетно-посадочной полосы.

Пассажиров пришлось эвакуировать через хвостовую часть, об этом рассказал один из тех, кто оказался на борту.

- Ехали, ехали, резкое торможение юзом. Остановка резкая такая. Люди все, по инерции, отклонились от своих спинок, некоторые даже ударились головами о спинки впереди стоящих [кресел]. Вышли из самолета, там нас встречали уже спасатели, - делится воспоминаниями Сергей Матушкин.

Мужчина добавил, что экстренные службы прибыли на место происшествия почти мгновенно. Людям помогали выбраться из самолета и провожали в автобус.

- Переднее шасси почти наполовину было погружено в грунт. У правого шасси полколеса было закопано, левое шасси было не видно, но самолет был сильно накренен. Правое крыло было задрано вверх относительно горизонта, — рассказал мужчина телеканалу «360».

В итоге рейс отложили, а самолет пообещали поменять. На время ожидания людям раздали ваучеры на питание

В аэропорту сообщили, что самолет SU1602 не получил никаких повреждений. По предварительной версии, пилот не рассчитал угол поворота во время руления. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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