В «Шереметьво» самолет выкатился за пределы взлетной полосы

СЕГОДНЯ 07:55 2019-12-27T07:55:22+03:00

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В московском аэропорту «Шереметьево» самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Борт должен был лететь из Москвы в Самару.

По предварительным данным, Sukhoi Superjet 100 находился на полосе для руления. Не исключено, что пилот не рассчитал радиус поворота и воздушное судно пересекло полосу, выкатившись с асфальта на грунт.

Пока данных о пострадавших пассажирах не сообщается, не исключено, что обошлось без жертв, сообщает Пятый канал.

По данным электронного табло аэропорта, вылет перенесен с 6:55 на 9:05 утра.

Этим же утром в самолет В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air. Очевидцы сообщают, что сразу после взлета лайнер сделал полукруг, а потом начал терять высоту. Самолет врезался в здание за взлетно-посадочной полосой.

На борту было 100 человек: 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли не менее 12 человек, сейчас продолжается разбор завалов. Россиян в самолете не было.

Министерство внутренних дел Казахстана опубликовало предварительный список погибших в результате крушения рейса Алма-Аты - Нур-Султан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752066" frameborder="0"></iframe> Крушение самолета рейса «Алматы – Нур-Султан» авиакомпании Бек Эйр в аэропорту вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU