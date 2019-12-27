Эксперт уверен, что получение номеров в автосалонах поможет избежать коррупции

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-27T10:57:05+03:00

Россияне смогут получать номера в автосалоне во время покупки машины Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Нововведение вступит в силу уже в 2020 году

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Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил перспективу получения номеров на авто вне ГИБДД. По словам эксперта – это позволит сократить уровень коррупции в стране и сэкономит время автомобилистам.

- Тем, кто покупает авто на первичном рынке – это облегчит жизнь, а вот на вторичном рынке ситуация несколько иная. Там есть риски, осматривать автомобиль должен человек, который несет за это ответственность, - рассуждает Сергей Канаев.

Он напомнил, что автосалоны самостоятельно не будут выдавать номерные знаки, этим будет заниматься специализированные центры.

- То есть, будут работать две структуры, будет видно куда и какие номера уходят, комментирует эксперт ФАН.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года автовладельцы смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне при наличии специального сотрудника. В последствии автодилер самостоятельно направит информацию в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что новый проект, подписанный Дмитрием Медведевым, вводит запрет на регистрацию транспортных средств на граждан младше 16 лет, указано на сайте Правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU