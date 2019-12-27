Эксперт уверен, что получение номеров в автосалонах поможет избежать коррупции
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев оценил перспективу получения номеров на авто вне ГИБДД. По словам эксперта – это позволит сократить уровень коррупции в стране и сэкономит время автомобилистам.
- Тем, кто покупает авто на первичном рынке – это облегчит жизнь, а вот на вторичном рынке ситуация несколько иная. Там есть риски, осматривать автомобиль должен человек, который несет за это ответственность, - рассуждает Сергей Канаев.
Он напомнил, что автосалоны самостоятельно не будут выдавать номерные знаки, этим будет заниматься специализированные центры.
- То есть, будут работать две структуры, будет видно куда и какие номера уходят, комментирует эксперт ФАН.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года автовладельцы смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер непосредственно в автосалоне при наличии специального сотрудника. В последствии автодилер самостоятельно направит информацию в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что новый проект, подписанный Дмитрием Медведевым, вводит запрет на регистрацию транспортных средств на граждан младше 16 лет, указано на сайте Правительства РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU