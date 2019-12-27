В Подмосковье школьница умерла в бассейне в свой день рождения

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-27T11:48:04+03:00

Ученицу 11 класса доставили в больницу, но помочь ей уже не смогли

Изменить размер текста: A A

В одном из бассейнов в подмосковном Воскресенске умерла ученица 11-го класса. В минувший четверг, 26 декабря, девушке исполнилось 17 лет.

В свой день рождения она отправилась в Дворец водного спорта "Дельфин", чтобы поплавать. Уже в раздевалке школьнице стало плохо. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь и подростка доставили в больницу.

Согласно данным источника сайта kp.ru в экстренных службах, у девушки наблюдались судороги и сердечная патология. К сожалению, спасти ее не удалось. Школьница скончалась примерно через полчаса после госпитализации.

Что именно стало причиной ее смерти, предстоит установить специалистам.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в Зеленограде умерла 13-летняя школьница. Девочка приняла некую таблетку, которую ей дала знакомая, и сразу же почувствовала себя плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU