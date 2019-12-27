Глава РУСАДА Юрий Ганус отправил WADA письмо о несогласии с санкциями

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-27T12:12:43+03:00

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В пятницу, 27 декабря, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус отправил в адрес Всемирного допингового агентства письмо, в котором Россия официально не соглашается с санкциями в отношении нашего спорта. Они были объявлены исполкомом ВАДА 9 декабря в Лозанне.

Как отметил Ганус в интервью ТАСС, это был солидный пакет документов:

- В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета организации о несогласии с ограничениями. Письмо необходимо было отправить до 30 декабря, то есть в срок ровно в три недели после оглашения вердикта ВАДА. И теперь дело будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде в ближайшее время.

Согласно санкциям ВАДА, Россия на четыре года отстраняется от спортивных турниров. Страна лишается права проводить соревнования, спортсменам запрещено выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах. Но до вердикта в CAS эти санкции не вступают в полную силу. Разбирательства теперь будут проходит в суде в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU