Глава РУСАДА Юрий Ганус: «Верю, что Путин вмешается в ситуацию с ВАДА, и будет проведено расследование»

До 9 декабря, когда ВАДА снова может поставить российских атлетов под нейтральный флаг, осталось меньше недели. Все из-за того, что Всемирному антидопинговому агентству была передана скорректированная база Московской антидопинговой лаборатории. Глава РУСАДА Юрий Ганус в прямом эфире Радио «КП» еще раз объяснил, какая катастрофа ждет наш спорт.

Из эфира «Радио-КП» мы узнали:

- Юрий Ганус не знает, зачем муж директора Московской лаборатории подменял файлы в базе

- У ВАДА есть целых три варианта базы. Две украденных, третья та, что передал Следственный комитет

- Какие еще были мотивы менять базу: диверсия, отмазывали спортсменов или намеренно уничтожали вещдок по уголовным делам?

- Российских спортсменов для Олимпиады МОК и ВАДА будут отбирать сами, как это было в Пхенчхане-2018

- У нас будет 21 день, чтобы опротестовать отстранение от Олимпиад. Но Ганус считает, что судебных перспектив никаких у нас нет

- Юрий Ганус надеется, что Владимир Путин вмешается в эту историю

Глава РУСАДА Юрий Ганус: Пора проводить кардинальные перемены в спорте. Так жить нельзя! 00:00 00:00

«Никто не мог зайти в лабораторию, кроме Следственного комитета»

- В выводах Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) указано, что вот этот подлог в базе данных московской лаборатории не позволил проверить 145 из 298 проб. То есть, практически половина проб была заменена. И мы эту подложную базу передали на рассмотрение. Что произошло? И вообще кто это мог сделать?

- База данных, про которую речь, находится в Московской лаборатории. Это база данных, которая содержит результаты анализов проб спортсменов. И это база исключительно принадлежащая московской лаборатории, как любой другой лаборатории мира, аккредитованной ВАДА. Мы знаем, что данная база – не только база, а пробы физические, в том числе, электронная база данной лаборатории, - находились под контролем Следственного комитета Российской Федерации. В рамках заведенных уголовных дел против Родченкова и команды управляющих московской лабораторией. И никто из нас туда зайти не может. Я скажу честно, я там ни разу не был.

- К вам тогда какие вопросы?

- Но именно РУСАДА и министерство спорта по условиям ВАДА должны обеспечить, что подлинные данные лабораторные системы управления информации и основные аналитические данные бывшей московской лаборатории не позднее 31 декабря 2018 года. Обращаю внимание еще раз – подлинные, аутентичные! Этого не произошло. Данные были изменены.

- Но кто это сделал? СМИ утверждают, что российская сторона признала: изменение в базу данных допинг-проб московской лаборатории внес системный администратор Евгений Мочалов, муж директора лаборатории Елены Мочаловой. Вы как-то можете это прокомментировать?

- Мне сложно что-то здесь прокомментировать. Я встречался с директором лаборатории, на конференциях, но с ее я мужем я незнаком. Но я могу сказать следующее: для меня мотивы его действий непонятны. Зачем ему это надо?

«Как можно было передавать такую базу, зная что она будет идентифицирована?»

- Ваша первая реакция была эмоциональной – это диверсия. Так?

- Да. Потому что масштаб изменений просто колоссальный! А потом нам дали время объяснить эти изменения, и я вообще не понимал, как можно было дать ответы в течение такого короткого срока на такой объем изменений? Это первое. Второе. Как можно было проводить такие изменения и передавать такую базу, понимая, что она будет идентифицирована?!

- Понимая?

- Я в свое время оканчивал Санкт-Петербургский юридический институт генеральной прокуратуры. Я работал со следователями и прокурорами в течение восьми лет. Так вот, я вам могу сказать, во-первых, любые подобного рода изменения оставляют следы. Даже на бумаге. Если вы выбросите лист бумаги и вставите другой, можно определить, когда эта бумага была произведена и даже на каком предприятии. Что касается следов в электронной базе данных, они остаются в оболочке, остаются в структуре. Фактически ВАДА их восстанавливает.

- И с чем-то сравнивает. С той самой базой, которую вроде как украл Родченков и его коллеги?

- ВАДА подтвердила, что бывшие работники лаборатории, разработчики, выехали вместе с базой. Второе – я точно помню, когда я приступил к работе, спустя там пару месяцев, где-то в ноябре 2017 года, прошла информация о том, что информатор передал ВАДА еще один вариант базы данных. Это был второй. И третий – это был переданный в 2019 году.

- Какие это были изменения? Есть мнения, что это технические изменения, ни на что не влияющие?

- Я тоже слышу от экспертов, которые выступают с нашей стороны, разговор о том – какую роль они играли, какую роль играли эти изменения?.. Но, минутку! Аутентичная база – это значит вообще неизмененная. Поэтому факт изменения зафиксирован – все, нарушение критического условия... Министр спорта Павел Анатольевич Колобков мне пытался объяснить, что там опять разговор про роуфайлы. На что я сказал – вообще ввиду того, что у меня такой же документ и меня вот в данный момент времени не интересует, какие там роуфайлы или нет там менялись. У меня просто шок от количества изменений! И еще от даты изменений. Их меняли прямо перед передачей ВАДА! Зачем?!

На зимней олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены выступали под олимпийским флагом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Удар по репутации власти

- Так какой мотив передавать измененную базу? Гадить собственному государству?

- Вот это ключевой вопрос. Давайте последствия разложим. Первое. Это по сути трагедия нашего спорта на четыре года – минус две Олимпиады, минус все ведущие международные соревнования. Минус организация соревнований на территории Российской Федерации, а у нас великолепная инфраструктура, одна из лучших в мире. И третье – это полностью нас попросят из всех международных федераций, из всех международных спортивных организаций антидопинговых. Плюс еще штраф. Это первое. Второе. Президент поставил в своих указах две задачи – расширение массового спорта. Вторая задача – формирование спортивного резерва. И третья задача – восстановление ВФЛА. Теперь это невыполнимо. Просто невыполнимо.

- Грубо говоря, люди, которые этим занимаются, убивают спорт в России?

- Да. И репутацию власти еще, кстати говоря.

- Возвращаясь к мотиву. Здесь тогда остается всего два возможных варианта. Первое – диверсия…

- Может быть. Но давайте так: для того, чтобы пройти такие степени контроля, чтобы пробиться к этой базе, какой должен быть уровень авторитета у этих людей и какой уровень властных полномочий должен быть!

- …Второй вариант – они пытались кого-то отмазать?

- Совершенно точно, да. Такой вариант может быть с большой степенью вероятности. Есть еще третье, кстати говоря, последствие – это разрушение доказательной базы данных по уголовным делам. Если изменения в базе были проведены, значит, нельзя использовать эту базу данных в качестве обвинительных документов по уголовным делам.

«Перспектив оспорить решения никаких нет»

- Так, нам надо перейти теперь к 9-му числу. Чего нам ждать? И можем ли мы потом оспорить наше отстранение в суде?

- Перспективы вообще минимальные. Вообще нет их просто. Давайте не будем строить никаких иллюзий. На самом деле факт подмены был? Был. Вопрос не заключается в том, какого качества были изменения. Изменения были существенные? Да. Все. Вопрос закрыт.

- То есть, у нас опять будет белый флаг? Гимн под запретом?

- Да, именно так и будет. Более того, хочу обратить внимание именно на те рекомендации. Значит, будут допущены чистые спортсмены. Насколько я понимаю, и исходя из той практики и логики, которая была, это будут спортсмены, у которых будет определенное количество отобранных проб. Как было перед Пхенчханом-2018.

- А что будет с вами? РУСАДА отстраняют и вы уходите в отставку?

- Нет. Нас вообще не ограничивают в выполнении функциональной деятельности. Поэтому мы будем продолжать работать, мы будем продолжать вести тестирование, расследование и все остальное.

- Какая будет процедура 9 декабря? Голосование будет какое-то?

- Да. Там будет процедура традиционная, именно организация работы исполкома ВАДА. А дальше у нас 21 день на оспаривание. В течение этих дней готовятся документы, подаются и дальше идет процедура. Но очень важно понять, что исчисление срока четырех лет начнется с момента принятия решения. То есть, после завершения процесса. Кроме всего, хочу обратить внимание – если ВАДА объявит открытые слушания, тогда все доводы наших экспертов будут известны всему миру.

- Может, мы тогда узнаем, кто у нас здесь…

- Я хочу, чтобы здесь задумались. Потому что это серьезный фактор. Тогда весь мир узнает реально, каковы доводы наших экспертов…

- Но есть хотя бы один шанс, что 9 декабря все закончится более-менее хорошо?

- Во-первых, у нас есть еще время до 9 декабря. Нужно найти аутентичную базу и передать ее. Второе – необходимо действительно запустить реальное расследование. Теперь что касается 9-го. Я считаю, что, вы правы, мы обсуждали сегодня – это удар по спорту, это удар по авторитету власти, удар по стране. Пора проводить кардинальные изменения в спорте. Так жить нельзя. Поэтому я искренне надеюсь, что президент Владимир Путин вмешается в эту историю и по его инициативе будут проведены все эти изменения и расследования. И когда когда меня спрашивают: вы действительно верите в это? Я говорю - верю.