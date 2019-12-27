2019-12-27T12:28:04+03:00
Экономика

Максим Орешкин назвал самую большую угрозу для экономики России

Глава Минэка отметил, что в текущем году зарегистрированы самые низкие показатели за последние десять лет
Елена АКИМОВА
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Глава Минэкономразвития России Максим ОрешкинГлава Минэкономразвития России Максим ОрешкинФото: Артем КИЛЬКИН
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал, что уходящий год для российской экономики стал достаточно стабильным: рубль укрепляет свои позиции, инфляция снизилась до рекордных показателей, доходы бюджеты превысили его расходы. Но, разумеется, есть угрозы и негативные тенденции.

- В мировой экономике есть ряд тенденций, которые негативно сказываются на экономике России. В 2019-м году зарегистрированы самые низкие показатели экономического роста за последние десять лет, что сказывается на объемах российского экспорта, - отметил глава ведомства.

Помимо экспорта экономические показатели пострадали от снижения цен на различные сырьевые товары, в числе которых нефть, металлы, уголь.

Но есть и положительные моменты: Россия оказалась в большой степени защищена от волатильности рыночных цен, пишет RT.

Ранее министр рассказал, что по результатам переговоров президентов Белоруссии и России, Владимира Путина и Александра Лукашенко осталось три группы вопросов, которые необходимо решить для согласования всех дорожных карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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