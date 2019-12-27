Максим Орешкин назвал самую большую угрозу для экономики России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал, что уходящий год для российской экономики стал достаточно стабильным: рубль укрепляет свои позиции, инфляция снизилась до рекордных показателей, доходы бюджеты превысили его расходы. Но, разумеется, есть угрозы и негативные тенденции.
- В мировой экономике есть ряд тенденций, которые негативно сказываются на экономике России. В 2019-м году зарегистрированы самые низкие показатели экономического роста за последние десять лет, что сказывается на объемах российского экспорта, - отметил глава ведомства.
Помимо экспорта экономические показатели пострадали от снижения цен на различные сырьевые товары, в числе которых нефть, металлы, уголь.
Но есть и положительные моменты: Россия оказалась в большой степени защищена от волатильности рыночных цен, пишет RT.
Ранее министр рассказал, что по результатам переговоров президентов Белоруссии и России, Владимира Путина и Александра Лукашенко осталось три группы вопросов, которые необходимо решить для согласования всех дорожных карт.
ИСТОЧНИК KP.RU