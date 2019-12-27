Украина взыскала первый штраф за полет над территорией Крыма

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-27T12:51:57+03:00

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Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила Украине 136 тысяч гривен (около 5,9 тысячи долларов) в качестве штрафа за полет самолета над территорией Крыма в августе 2019 года. Полученные средства поступили в бюджет страны.

Об этом сообщил пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины со ссылкой на Государственную авиационную службу.

"Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства", - говорится в посте на странице командования в Facebook.

В пресс-центре напомнили, что Украина с 2014 году пыталась привлечь авиаперевозчиков к ответственности за полеты над Крымом. Количество нарушений перевалило за 200 тысяч, но лишь сейчас был зафиксирован первый случай погашения штрафа. Тем временем, российские гражданские суда "задолжали" Киеву 13 млрд гривен.

Сайт kp.ru писал, что, по закону, Украина может прибегнуть к принудительному взысканию, но на практике это неосуществимо.

"В Госавиаслужбе надеются, что дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов россиянами", - добавили в командовании.

ИСТОЧНИК KP.RU