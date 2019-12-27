СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-27T13:06:01+03:00

Министр уверен, что после проведения ряда реформ наша страна станет популярнее у инвесторов

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин оценил инвестиционную привлекательность России на мировом рынке. Он уверен, что после проведения ряда реформ, которые облегчат жизнь бизнесу, наша страна станет еще более интересна для инвесторов.

Всемирный банк спрогнозировал, что рост ВВП в 2020 году будет на уровне 1,6%, по оценкам ведомства еще выше – 1,7

- У нас пока нет окончательных цифр касательно инвестиционной деятельности, но, по нашим ожиданиям, показатели соотношения между объёмом инвестиций и ВВП будут самыми высокими за много лет. Увидите, Россия будет подниматься в рейтинге Всемирного банка все выше, - отметил министр в беседе с RT.

В 2019 году наша страна оказалась на 28 месте, улучшив свои позиции на три пп. И обогнав Францию и Нидерланды.

-Предстоит провести много реформ, в том числе контрольно-надзорной деятельности. Эта своего рода гильотина, которая избавит от устаревших требований, - заключил Максим Орешкин.

Ранее министр назвал самую большую угрозу для российской экономике.

ИСТОЧНИК KP.RU