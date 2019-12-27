Первые полеты самолетов Ил-114 и Ил-96-300 состоятся в 2020 году
Самолеты Ил-114 и Ил-96-300 впервые поднимутся в воздух в 2020 году. Об этом сообщил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.
Согласно его данным, глубоко модернизированная модель советского Ил-114 осуществит своей первый полет в начале года. Примерная дата "премьеры" Ил-96-300 пока неизвестна.
"2020 год - это год премьер... Поднимется впервые самолет Ил-114, новый самолет, который производят в Ташкенте, и впервые его производство освоено здесь, в России... Самолет Ил-96-300, это глубоко модернизированный Ил-96, тоже в этом году поднимется", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".
Сайт kp.ru писал, что весной этого года правительство РФ выделило 2,22 миллиарда рублей на расширение инфраструктуры ОАК в рамках серийного производства и обслуживания самолетов Ил-114-300.
ИСТОЧНИК KP.RU