2019-12-27T13:50:34+03:00
Политика

Первые полеты самолетов Ил-114 и Ил-96-300 состоятся в 2020 году

О премьерах сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет Ил-114Самолет Ил-114Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самолеты Ил-114 и Ил-96-300 впервые поднимутся в воздух в 2020 году. Об этом сообщил глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь.

Согласно его данным, глубоко модернизированная модель советского Ил-114 осуществит своей первый полет в начале года. Примерная дата "премьеры" Ил-96-300 пока неизвестна.

"2020 год - это год премьер... Поднимется впервые самолет Ил-114, новый самолет, который производят в Ташкенте, и впервые его производство освоено здесь, в России... Самолет Ил-96-300, это глубоко модернизированный Ил-96, тоже в этом году поднимется", - сказал Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".

Сайт kp.ru писал, что весной этого года правительство РФ выделило 2,22 миллиарда рублей на расширение инфраструктуры ОАК в рамках серийного производства и обслуживания самолетов Ил-114-300.

ИСТОЧНИК KP.RU

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