Аналитик оценил важность решения России и Украины обнулить взаимные претензии
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил решение России и Украины обнулить взаимные претензии по газу. Это должно произойти до 1 января 2020 года.
- Данное решение и в целом итоги переговоров являются позитивными для трёх сторон — для России, Украины и для стран Евросоюза, — пояснил Шаповалов.
Он выразил надежду, что теперь украинские власти будут руководствоваться интересами народа. Это позволит добиться больших успехов в переговорах.
- По сути, соглашение разрешает ту конфликтную ситуацию, которая существовала на протяжении достаточно длительного периода времени, — заявил Шаповалов RT.
Ранее эксперт оценил с какими трудностями может столкнуться Украина во время реализации договоренностей по транзиту газа. Не исключены проблемы из-за общего обветшания всей системы газотранзитной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU