Аналитик оценил важность решения России и Украины обнулить взаимные претензии

СЕГОДНЯ 13:41 2019-12-27T13:41:58+03:00

Эксперт оценил важность решения России и Украины договориться друг с другом по газовому вопросу Фото: EAST NEWS

И выразил надежду, что теперь украинские власти будут руководствоваться интересами народа

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил решение России и Украины обнулить взаимные претензии по газу. Это должно произойти до 1 января 2020 года.

- Данное решение и в целом итоги переговоров являются позитивными для трёх сторон — для России, Украины и для стран Евросоюза, — пояснил Шаповалов.

Он выразил надежду, что теперь украинские власти будут руководствоваться интересами народа. Это позволит добиться больших успехов в переговорах.

- По сути, соглашение разрешает ту конфликтную ситуацию, которая существовала на протяжении достаточно длительного периода времени, — заявил Шаповалов RT.

Ранее эксперт оценил с какими трудностями может столкнуться Украина во время реализации договоренностей по транзиту газа. Не исключены проблемы из-за общего обветшания всей системы газотранзитной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU