Эксперт рассказал с какими трудностями может столкнуться Киев при транзите российского газа
Глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник прогнозирует, что в будущий год для многих украинцев будет более благополучным, чем уходящий. Но это не значит, что удастся решить все существующие проблемы.
С одной стороны, Россия и Украина смогли предварительно договориться о транзите газа, но это влечет за собой целый ряд новых трудностей.
- Не исключены проблемы с реализацией — с операторами нашей газотранспортной системы. То есть, с подписанием договоров, распределением транзитных потоков и так далее. Сама трубопроводная система находится в плачевном состоянии, - комментирует ФАН Бортник.
Планируется, что Россия будет прокачивать через Украину 65 миллиардов кубометров в 2020-м и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
- Это 40% до 60% от того объема транзита, который прокачивался через украинскую трубу в 2017–2018 годах. Фактически для страны это потеря трети прибыли за транзит. За пять лет сумма может составить более пяти миллиардов долларов, - подсчитывает аналитик.
В целом будущий год будет для Украины знаковым: пройдут выборы, возможно изменится состав Кабмина.
- Наконец, нас ожидает вторая и, возможно, последняя встреча «нормандской четверки» — в случае если Киев так и не решится пойти на какие-либо серьезные компромиссы в плане урегулирования в Донбассе. Этот год станет переломным для Владимира Зеленского, он покажет, найдет ли новый президент поддержку у украинцев и сможет ли провести эффективные реформы, - заключил Бортник.
ИСТОЧНИК KP.RU