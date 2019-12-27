Эксперт рассказал с какими трудностями может столкнуться Киев при транзите российского газа

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-27T11:51:47+03:00

Эксперт рассказал с какими трудностями может столкнуться Киев, во время транзита газа российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Глава Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник прогнозирует, что в будущий год для многих украинцев будет более благополучным, чем уходящий. Но это не значит, что удастся решить все существующие проблемы.

С одной стороны, Россия и Украина смогли предварительно договориться о транзите газа, но это влечет за собой целый ряд новых трудностей.

- Не исключены проблемы с реализацией — с операторами нашей газотранспортной системы. То есть, с подписанием договоров, распределением транзитных потоков и так далее. Сама трубопроводная система находится в плачевном состоянии, - комментирует ФАН Бортник.

Планируется, что Россия будет прокачивать через Украину 65 миллиардов кубометров в 2020-м и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

- Это 40% до 60% от того объема транзита, который прокачивался через украинскую трубу в 2017–2018 годах. Фактически для страны это потеря трети прибыли за транзит. За пять лет сумма может составить более пяти миллиардов долларов, - подсчитывает аналитик.

В целом будущий год будет для Украины знаковым: пройдут выборы, возможно изменится состав Кабмина.

- Наконец, нас ожидает вторая и, возможно, последняя встреча «нормандской четверки» — в случае если Киев так и не решится пойти на какие-либо серьезные компромиссы в плане урегулирования в Донбассе. Этот год станет переломным для Владимира Зеленского, он покажет, найдет ли новый президент поддержку у украинцев и сможет ли провести эффективные реформы, - заключил Бортник.

ИСТОЧНИК KP.RU