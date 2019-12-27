2019-12-27T14:29:29+03:00
Общество

Сюткин посвятил клип знаменитостям, которых мы потеряли в 2019 году

Музыкант отдал дань памяти Владимиру Этушу, Галине Волчек, Марку Захарову и другим выдающимся личностям [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Музыкант Валерий СюткинМузыкант Валерий СюткинФото: скриншот с видео
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Российский певец, музыкант и композитор Валерий Сюткин представил клип на песню "Время не проведешь", в которой вспомнил выдающихся личностей, ушедших из жизни в 2019 году.

На кадрах черно-белого видео сменяются фотографии Марка Захарова, Владимира Этуша, Сергея, Юрского, Алексея Булдакова, Галину Волчек, Элины Быстрицкой, Георгия Данелии и Франко Дзеффирели. Сам Сюткин играет на гитаре и поет.

Видео было опубликовано на странице музыканта в Instagram в пятницу, 27 декабря. Однако саму песню презентовали еще год назад. Тогда Сюткин вместе с соавтором композиции, Николаем Девлет-Кильдеевым также вспоминал знаменитостей, которых не стало.

Сайт kp.ru писал, что еще одним музыкантом, который решил посвятить песню умершим стал продюсер Максим Фадеев. Полтора года назад он выложил в сеть композицию "Ангелы", которая должна была стать поддержкой для людей, чьи близкие и знакомые погибли в пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Валерий Сюткин посвятил клип ушедшим в 2019 году знаменитостям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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