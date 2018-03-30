"Ты все равно жив": Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям

СЕГОДНЯ 09:54 2018-03-30T09:55:02+03:00

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Продюсер Максим Фадеев посвятил песню жертвам пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерове. Композиция под названием "Ангел" была размещена во всех аккаунтах музыканта в социальных сетях.

Как рассказал сам Фадеев, песня была написана еще несколько лет назад для его друга Андрея, который потерял сына. Услышав о трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", мужчина обратился к продюсеру и попросил его выложить композицию в свободный доступ, чтобы та могла стать поддержкой для людей, столкнувшихся с утратой близких.

"Он позвонил мне и сказал: "Макс, эта песня помогла мне выжить, и я хочу, чтобы ты спел ее для всех", - рассказал Фадеев в своем Instagram.

Максим Фадеев - Ангелы.

После этого звонка продюсер переписал текст композиции и выложил ее в свободном доступе, подчеркнув, что она останется бесплатной и не будет выставлена на продажу.

Напомним, что 25 марта в результате пожара в кемеровском ТРЦ погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Многие дети просто не смогли выбраться из кинотеатра на четвертом этаже комплекса и задохнулись. В России и Белоруссии были объявлен общенациональный траур, передает сайт kp.ru.