В Госдуме согласились, что США пытается «подчинить» Европу санкциями против «Северного потока -2»

СЕГОДНЯ 16:09 2019-12-27T16:09:40+03:00

В Госдуме согласились, что США пытается оказывать давление на Европу через "Северный поток -2" Фото: REUTERS

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В Госдуме прокомментировали слова сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберта Вальтера-Борьянса о желании США экономически «подчинить» Европу путем введения санкций против «Северного потока -2».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозовов согласился, что такая тенденция имеет место быть и, скорее всего, сохранится в будущем.

- Думаю, что движение будет шириться, потому что последние инициативы США, связанные с санкциями против «Северного потока — 2», очевидно бьют по интересам Европы, особенно Германии, - отметил депутат в беседе с RT.

Политик объяснил, почему Германия больше всего переживает из-за ситуации – немцы нуждается в развитии своей экономики. Один из шагов – это дешёвые энергоресурсы, а также надёжные своевременные поставки.

- Подобным партнером сегодня может стать только Российская Федерация, - резюмирует Морозов.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заверил, что санкции США не помешают достроить «Северный поток – 2». Пока не понятно продолжит ли работу швейцарский трубоукладчик Allseas или его заменит другая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU