Новак: Санкции США не помешают достроить «Северный поток – 2»

СЕГОДНЯ 01:16 2019-12-26T01:27:58+03:00

Правда, как отметил глава Минэнерго, пока непонятно, продолжит ли участие в проекте швейцарский трубоукладчик Allseas

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Американские санкции не помешают нашей стране достроить газопровод «Северный поток – 2», который пройдет по дну Балтийского моря, однако пока непонятно, продолжит ли швейцарская компания-трубоукладчик Allseas свое участие в этом проекте, сообщил сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток – 2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций», - пояснил он в интервью РБК.

«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», - добавил министр.

Глава Минэнерго также рассказал, что Allseas обратилась в Минфин США за разъяснениями по поводу ограничений, и только после ответа вашингтонских чиновников станет понятно, продолжит ли компания укладывать трубы для газопровода.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 декабря швейцарский подрядчик отозвал свои суда, участвующие в строительстве «Северного потока – 2» из опасений блокировки своих активов в Штатах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749276" frameborder="0"></iframe> В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока - 2».В партии «Альтернатива для Германии» считают, что нынешнее немецкое правительство «не в состоянии представлять интересы страны»

ИСТОЧНИК KP.RU