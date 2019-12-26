Новак: Санкции США не помешают достроить «Северный поток – 2»
Американские санкции не помешают нашей стране достроить газопровод «Северный поток – 2», который пройдет по дну Балтийского моря, однако пока непонятно, продолжит ли швейцарская компания-трубоукладчик Allseas свое участие в этом проекте, сообщил сообщил министр энергетики России Александр Новак.
«Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток – 2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций», - пояснил он в интервью РБК.
«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», - добавил министр.
Глава Минэнерго также рассказал, что Allseas обратилась в Минфин США за разъяснениями по поводу ограничений, и только после ответа вашингтонских чиновников станет понятно, продолжит ли компания укладывать трубы для газопровода.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 декабря швейцарский подрядчик отозвал свои суда, участвующие в строительстве «Северного потока – 2» из опасений блокировки своих активов в Штатах.
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ИСТОЧНИК KP.RU