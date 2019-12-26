2019-12-26T01:27:58+03:00
Политика

Новак: Санкции США не помешают достроить «Северный поток – 2»

Правда, как отметил глава Минэнерго, пока непонятно, продолжит ли участие в проекте швейцарский трубоукладчик Allseas
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Министр энергетики России Александр НовакМинистр энергетики России Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Американские санкции не помешают нашей стране достроить газопровод «Северный поток – 2», который пройдет по дну Балтийского моря, однако пока непонятно, продолжит ли швейцарская компания-трубоукладчик Allseas свое участие в этом проекте, сообщил сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток – 2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций», - пояснил он в интервью РБК.

«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», - добавил министр.

Глава Минэнерго также рассказал, что Allseas обратилась в Минфин США за разъяснениями по поводу ограничений, и только после ответа вашингтонских чиновников станет понятно, продолжит ли компания укладывать трубы для газопровода.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 декабря швейцарский подрядчик отозвал свои суда, участвующие в строительстве «Северного потока – 2» из опасений блокировки своих активов в Штатах.

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока - 2».В партии «Альтернатива для Германии» считают, что нынешнее немецкое правительство «не в состоянии представлять интересы страны»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Bloomberg: У одного острова в Карибском море под Рождество собралось полсотни роскошных яхт
Новак: Санкции США не помешают достроить «Северный поток – 2»
Сирия вместе с Россией начала геологоразведку нефти и газа
На Украине назвали причину воссоединения Крыма с Россией
Премьера Израиля эвакуировали прямо с митинга из-за ракеты из сектора Газа
Путин пошутил, что бизнесменов собрали в «царских интерьерах», чтобы нацелить на результат
Санта-Клаус вылетел с Северного полюса и отправился в праздничное путешествие
Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги
Роспотребнадзор разрешил изымать никотиносодержащие смеси
«Никак не отреагировали»: Москва предлагала НАТО отказаться от военных учений у российских границ
Перевозку красной икры в самолетах планируют ограничить в 2020 году