В бундестаге обвинили Трампа в желании экономически подчинить Европу
Немецкие депутаты раскритиковали политику Белого дома из-за санкций в отношении проекта «Северной поток-2». Американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, где были пункты о компаниях, занятых строительством российского газопровода. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что несмотря на санкции «Северный поток-2» достроят. Возмущены политикой США также и в Германии.
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс дал интервью Passauer Neue Presse. Он призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Европы, в том числе и по газопроводу.
- Американский президент пытается экономически покорить Европу. Это абсолютно недопустимо. Это не то, как надо относиться друг к другу. США определенно не имеют права голоса в Nord Stream 2.
В Белом доме предлагали странам Европы, в том числе Германии, закупать американский сжиженный газ. Санкции в этом ключе, немцы посчитали навязыванием своих экономических интересов.
ИСТОЧНИК KP.RU