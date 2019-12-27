2019-12-27T17:44:41+03:00
Политика

В бундестаге обвинили Трампа в желании экономически подчинить Европу

В Германии вновь напомнили, что США не стоит вмешиваться во внутренние дела европейских стран
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп ввел санкции в отношении компаний, реализующих российский газовый проектДональд Трамп ввел санкции в отношении компаний, реализующих российский газовый проектФото: REUTERS
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Немецкие депутаты раскритиковали политику Белого дома из-за санкций в отношении проекта «Северной поток-2». Американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, где были пункты о компаниях, занятых строительством российского газопровода. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что несмотря на санкции «Северный поток-2» достроят. Возмущены политикой США также и в Германии.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Норберт Вальтер-Борьянс дал интервью Passauer Neue Presse. Он призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Европы, в том числе и по газопроводу.

- Американский президент пытается экономически покорить Европу. Это абсолютно недопустимо. Это не то, как надо относиться друг к другу. США определенно не имеют права голоса в Nord Stream 2.

В Белом доме предлагали странам Европы, в том числе Германии, закупать американский сжиженный газ. Санкции в этом ключе, немцы посчитали навязыванием своих экономических интересов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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