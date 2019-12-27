Председатель Еврокомиссии раскритиковала США за санкции против подрядчиков "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 21:46 2019-12-27T21:53:47+03:00

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В Евросоюзе выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2". Позицию Еврокомиссии обозначила председатель Урсула фон дер Ляйен в беседе с журналистами издания Der Spiegel.

- Комиссия ЕС категорически против введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовой системой,- сообщила она, добавив, что проект хотя и имеет "политическое измерение", но вмешательство США в дела Европы недопустимо.

Санкции США прописаны в оборонном бюджете страны на 2020 год. В Белом доме обясняют введение ограничений "защитой энергетической безопасности" стран Европы от газовой зависимости от России. В ответ в Германии обвинили США в попытке навязать им американский сжиженный газ.

После публикации оборонного бюджета швейцарская компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода и вывела свои корабли. Глава Минэнерго России сообщил, что завершить работу планируется с помощью судна "Академик Черский", который расположен в дальневосточном порту Находка в Японском море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751287" frameborder="0"></iframe> Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU