2019-12-27T21:53:47+03:00
Политика

Председатель Еврокомиссии раскритиковала США за санкции против подрядчиков "Северного потока-2"

Урсула фон дер Ляйен прокомментировала введение американских санкций в отношении европейских компаний
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Газовый проект завершат в 2020 годуГазовый проект завершат в 2020 годуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Евросоюзе выступили против санкций США в отношении "Северного потока-2". Позицию Еврокомиссии обозначила председатель Урсула фон дер Ляйен в беседе с журналистами издания Der Spiegel.

- Комиссия ЕС категорически против введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в проектах в соответствии с правовой системой,- сообщила она, добавив, что проект хотя и имеет "политическое измерение", но вмешательство США в дела Европы недопустимо.

Санкции США прописаны в оборонном бюджете страны на 2020 год. В Белом доме обясняют введение ограничений "защитой энергетической безопасности" стран Европы от газовой зависимости от России. В ответ в Германии обвинили США в попытке навязать им американский сжиженный газ.

После публикации оборонного бюджета швейцарская компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода и вывела свои корабли. Глава Минэнерго России сообщил, что завершить работу планируется с помощью судна "Академик Черский", который расположен в дальневосточном порту Находка в Японском море.

Владимир Чижов: «Санкции замедлят, но не остановят 'Северный поток-2'».Санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" могут задержать, но не остановить ход проекта. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов на онлайн пресс-конференции организованной МИА "Россия сегодня" в понедельник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле пока не получали ответа на приглашение на День Победы от Трампа и Ким Чен Ына
В США школьникам официально разрешили прогуливать учебу ради участия в акциях протеста
Посол Великобритании перед отъездом описал Россию в трех словах
В МОК не исключают пересмотра выигранных в спортивном суде дел российских атлетов
Председатель Еврокомиссии раскритиковала США за санкции против подрядчиков "Северного потока-2"
Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ
При взрыве на авиастроительном заводе Канзасе пострадали 11 человек
В Госдепартаменте США рассказали, как подрядчики «Северного потока-2» могут избежать санкций
В Москве было введено в график движение на оранжевой ветке метро
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В Индии родители хоронили живых детей в надежде «вылечить» их от инвалидности
"Газпром" выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда
В Германии отказались оказывать военную помощь Украине
Футболист разбил свой Lamborghini, находясь за рулем в костюме снеговика
Школьница из Обнинска получила от президента в подарок на новый год щенка
Новак: "Северный поток - 2" запустят до конца 2020 года
Кандидату в президенты США посоветовали почитать Библию после того, как она написал, что Иисус был беженцем
Россия и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности