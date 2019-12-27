В Госдепартаменте США рассказали, как подрядчики «Северного потока-2» могут избежать санкций

СЕГОДНЯ 20:49 2019-12-27T20:53:44+03:00

Ранее в Белом доме потребовали от компаний, занятых в проектах «Северный пото-2» и «Турецкий поток» остановить работы

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Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать американских санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года. Об этом сообщили в Госдепартаменте США. Санкции прописаны в оборонном бюджете, который подписал президент Дональд Трамп. После того, как стало известно содержание документа, компания Allseas завершила работы по прокладке труб. Позже в фирме приняли решение вывести суда из места, где шли работы по созданию газовой магистрали.

Министр энергетики России сообщил о запуске до 2020 года "Северного потока-2". Он добавил, что для реализации проекта могут задействовать судно "Академик Черский".

Часть магистрали пройдет по территории Германии. В бундестаге выступили с критикой в адрес Дональда Трампа, обвинив его в попытке экономически подчинить себе Европу. Санкции против "Северного потока" в Германии считают вмешательством во внутренние дела Европы, меры, применяемые американским президентом, назвали недопустимыми.

ИСТОЧНИК KP.RU