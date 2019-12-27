Посол Великобритании перед отъездом описал Россию в трех словах

СЕГОДНЯ 22:20 2019-12-27T22:44:00+03:00

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Британский посол в России, который пробыл в Москве четыре года, описал страну в трех словах. Лори Бристоу дал интервью накануне отъезда из России - 3 января истекает срок его полномочий, посольство в 2020 году возглавит новый дипломат - Дебора Броннерт. Ожидается, что она прибудет в Москву в январе.

Видеозапись короткого интервью опубликовано на странице посольства Великобритании в фейсбуке:

- "У меня всего три слова? Увлекательная, энергичная. И последнее вас удивит - теплая, - Бристоу признался, что с удовольствием бы остался в Москве еще на один срок в четыре года.

Он повторил мысль британского премьер-министра Бориса Джонсона о непростых отношениях с Россией. Но по мнению посла, за прошедшие несколько лет удалось достичь успехов в этом вопросе.

Напомним, Джонсон в интервью заявил, что наладить дипломатические и экономические связи с Россией "перезагрузить невозможно".

ИСТОЧНИК KP.RU