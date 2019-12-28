СЕГОДНЯ 01:11 2019-12-28T01:54:37+03:00

Российский посол в Польше объяснил позицию Москвы по истории Второй мировой войны Фото: REUTERS

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Посла РФ в Польше Сергея Андреева пригласила на беседу в МИД европейской страны. Стороны обсудили дискуссию, которая развернулась после слов президента России Владимира Путина о польском дипломате, пообещавшем Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку.

- Меня действительно приглашали в МИД Польши. Состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная. Господин Хофмокль излагал позицию польской стороны, а я также откровенно - позицию российской стороны, - рассказал Андреев ТАСС.

Польское издание PAP тоже пишет о прошедшей встрече. По их данным, во время беседы польские власти выражали "решительный протест историческим инсинуациям", которые якобы неоднократно исходили со стороны правительства РФ. Однако российский посол заверил, что на двухсторонней встречи ничего подобного сказано не было.

- Если бы что-то подобное звучало на моей беседе в МИД, то, естественно, на эти безосновательные и оскорбительные по отношению к моей стране и моему президенту утверждения был бы дан адекватный ответ, - заверил диппредставитель.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Владимир Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю. Российский лидер высказался об обещании посла Польши в Германии воздвигнуть памятник Гитлеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU