2019-12-28T08:05:46+03:00
Общество

Сбербанк ввел новую функцию - забытые в банкомате деньги возвращаются на карту

Такие аппараты-ресайклеры постепенно устанавливаются по всей стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сбербанк внедрил функцию возврата наличных средств, забытых клиентами в банкоматах. Теперь аппарат забирается обратно деньги, которые были заказаны для снятия, но так и остались в ячейке, например, если пользователь отвлекся и ушел.

Сумма автоматически зачисляется на карту, с которой была списана. Это уже позволило на 30% сократить число случаев, когда клиенты банка оставались без денег из-за своей невнимательности.

"Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях", - прокомментировал нововведение зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сбербанк ввел новую функцию - забытые в банкомате деньги возвращаются на карту
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