Сбербанк ввел новую функцию - забытые в банкомате деньги возвращаются на карту
Сбербанк внедрил функцию возврата наличных средств, забытых клиентами в банкоматах. Теперь аппарат забирается обратно деньги, которые были заказаны для снятия, но так и остались в ячейке, например, если пользователь отвлекся и ушел.
Сумма автоматически зачисляется на карту, с которой была списана. Это уже позволило на 30% сократить число случаев, когда клиенты банка оставались без денег из-за своей невнимательности.
"Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях", - прокомментировал нововведение зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU