Нарколог рассказал, сколько алкоголя можно выпить в Новый год

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-28T14:22:13+03:00

Лучше всего не экономить на спиртном и не повышать градус

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Главный нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн рассказал, сколько алкоголя можно выпить, чтобы не навредить здоровью. Совет будет особенно полезен в преддверии празднования Нового года.

Так, по словам, специалиста, одного-двух бокалов белого сухого вина будет вполне достаточно. При этом лучше на нем не экономить и брать продукцию дороже 1000 рублей. Обратить внимание стоит на чилийские, аргентинские, итальянские, французские и немецкие вина.

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ИСТОЧНИК KP.RU