2019-12-28T16:33:44+03:00
В мире

Зеленский подтвердил, что обмен задержанных должен состояться 29 декабря

Но процедура верификации списков до сих пор не завершена
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Зеленский сообщил о работе по верификации списков "на обмен"Владимир Зеленский сообщил о работе по верификации списков "на обмен"Фото: REUTERS
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Украинский президент подтвердил готовность провести процедуру обмена задержанными 29 декабря. Эту дату называли и ранее, но вопрос был в формировании списков тех, кто будет отправлен украинской стороной. Обмен запланирован «всех на всех». В субботу 28 декабря Зеленский с рабочим визитом приехал в Ивано-Франковскую область, где журналисты ему задали вопрос, состоится ли в воскресенье процедура передачи задержанных:

- Завтра должен быть обмен (пленными. – ред). Мы ожидаем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей, - приводит его слова офис президента Украины.

Из числа тех, кого Киев планирует передать в Донбасс, 40 человек отказались участвовать в процедуре обмена. Из-за этого увеличилось время на верификацию списков - комиссии по гуманитарным вопросам предстоит выяснить, был ли отказ добровольным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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