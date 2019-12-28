В России нашли двойника Дженнифер Лопес
Наталье Мирских всего 19 лет, и как любая девушка, она бы серьезно обиделась, если кто-то сравнил ее с 50-летней женщиной. Но только если эта женщина не Дженнифер Лопес. Разница в возрасте между популярной певицей и студенткой из Челябинска – 31 год. Но внешне они похожи как две капли воды.
Впервые Наталье стали говорить о сходстве с певицей в 14 лет. Тогда она даже не знала, кто такая Дженнифер Лопес. Еще в школе она решила заняться модельным бизнесом и попала в руки к хорошему визажисту. Тот подчеркнул с помощью косметики черты лица девушки, сделав сходство с Лопес еще более заметным.
- Когда я увидела себя в зеркале, не могла поверить глазам, - рассказала студентка журналистам The Sun.
С тех пор Наталья одевается и красится, копируя стиль знаменитости. Говорит, что начала получать удовольствие от такой популярности – прохожие часто подходят к ней, не понимая, что Дженнифер Лопес делает в Челябинске. Многие просят сделать фото или дать автограф.
Девушка мечтает встретиться со своим знаменитым двойникомФото: GLOBAL LOOK PRESS
-Удивительно, что люди принимают меня за женщину 50 лет, хотя мне нет и 20. Но это же Джей Ло, так что я воспринимаю это как комплимент.
Фотографы часто просят сделать ее фото в стиле Джей Ло, чтобы потом опубликовать в своих социальных сетях снимки, якобы они сфотографировали саму артистку.
- Теперь все агенты и визажисты в моем городе просто зовут меня Джей Ло. Некоторые из них, вероятно, даже не знают моего настоящего имени.
Наталья мечтает встретиться со своим знаменитым двойником и узнать ее мнение об их внешнем сходстве.
ИСТОЧНИК KP.RU