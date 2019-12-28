Президент подписал закон о ввозе в Россию незарегистрированных лекарств

СЕГОДНЯ 17:44 2019-12-28T17:53:08+03:00

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Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает ввоз в страну партии незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества. Для того, чтобы получить лекарство, необходимо решение врачебной комиссии - нужно подтвердить, что пациент действительно в нем нуждается.

О проблеме с отсутствием препаратов, которые помогли бы снять боль тяжелобольным пациентам, в том числе детям, в России заговорили после случаев, когда матери едва не попали под статью, пытаясь нелегально ввезти в страну лекарства для больных малышей. Дело в том, что противосудорожные препараты в виде свечей и сиропов в России не зарегистрированы и не производятся. Чтобы хоть как то уменьшить боль детям, родители в обход закона заказывали незарегистрированные препараты за границей.

В правительстве пошли на встречу родителям и выделили деньги из резервного фонда на закупку таких препаратов для тяжелобольных детей. В субботу 28 декабря президент подписал закон - ввоз партии лекарств, которые не имеют регистрации в России, официально будет разрешен для помощи семьям, где есть острая потребность в препаратах, снимающих боль.

ИСТОЧНИК KP.RU