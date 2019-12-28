2019-12-28T18:43:00+03:00
В мире

Помпео прилетел на аивабазу в Ирак с необъявленным визитом

Это е первый незапланированный визит Госсекретаря США в Багдад в 2019 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Майк ПомпеоМайк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники издание Mavasin news. По данным журналистов представитель Белого дома находится на иракской авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, где находятся американские войска. Цель визита Помпео в Багдад не названа.

В мае 2019 года Майк Помпео также без объявления о своих намерениях посетить Багдад, прибыл в Ирак. Ради этого он даже отменил свою поездку в Германию.

Позже он объяснился через сайт Госдепартамента США. Визит, как было сказано в официальном сообщении, продиктован желанием "поговорить с руководством страны". Помпео сообщил, что заверил власти Ирака в желании представителей Белого дома "продолжать добиваться того, чтобы Ирак был суверенным, независимым государством".

ИСТОЧНИК KP.RU

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