2019-05-08T09:17:54+03:00
Политика

Помпео назвал причину своего внепланового визита в Ирак

Ранее госсекретарь США в последний момент отменил поездку в Германию и отправился в Багдад
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Ирака Бархам Салих с госсекретарем США Майком Помпео (слева)Президент Ирака Бархам Салих с госсекретарем США Майком Помпео (слева)Фото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что причиной его внепланового визита в Ирак стала необходимость проведения переговоров с руководством этой страны и оказание поддержки ее суверенитету на фоне "повышения активности" Ирана. Соответствующее послание распространила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Я хотел поехать в Багдад, чтобы поговорить с руководством и заверить его в том, что мы готовы продолжать добиваться того, чтобы Ирак был суверенным, независимым государство", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Багдаду, в том числе в плане обучения и повышения профессиональной квалификации, а также будет участвовать в обсуждении крупных сделок в сфере энергетики.

Что касается внезапной отмены визита в Германию, то, по словам Помпео, в Берлине с пониманием восприняли эту новость. При этом немецкие журналисты считают иначе.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в издании Suddeutsche Zeitung вышла статья, в которой такое поведение американского госсекретаря назвали проявлением "бесстыдства".

ИСТОЧНИК KP.RU

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