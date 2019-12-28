Роналду вновь признали самым дорогим инстаграм блогером мира

СЕГОДНЯ 20:22 2019-12-28T20:22:10+03:00

Посты футболиста оказались дороже, чем у Бэкхема и самой красивой женщины мира Беллы Хадид

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Криштиану Роналду теперь может коллекционировать не только «Золотые мячи», но и звания самого популярного человека в инстаграм. Вот уже третий год подряд его страница в соцсетях считается самой доходной. Как выяснили в портале Баззом Бинго, 34-летний португалец брал в 2019 году по 780 000 фунтов стерлингов (975 000 долларов) за пост.

За год он заработал при помощи инстаграм 47,8 миллионов долларов. Специалисты насчитали у него 49 рекламных постов. В основном Роналду рекламировал спортивную одежду, парфюм и космические средства, шампуни, например.

Он практические ежедневно радует 194 миллиона своих подписчиков фотографиями себя и своей семьи, у футболиста четверо детей.

На втором месте в списке модель Кендалл Дженнер. Ее заработок в инстаграм - 15,9 миллионов долларов. Она, кстати, обошла даже свою 22-летнюю сестру Кайли, которая заработала «всего» 3,8 миллиона долларов в этом году.

Лионелю Месси не удалось обойти Роналду и в соцсетях. Аргентинец только третий в списке. За год при помощи инстаграм он пополнил свой бюджет 23,3 миллионами долларов. Рекламный пост на страничке Мессии обходился рекламодателям в 518 000 фунтов стерлингов. Футболист рекламировал товары Adidas, ювелирного бренда Jacob & Co. и чиспы Lays. За год он сделал 36 рекламных постов.

В пятерке самых доходных инстаграм – страница 44-летнего Дэвида Бэкхема. Он брал по данным, которые публикует The Daily Mail, 357 000 долларов за размещение одного спонсируемого поста. Всего у него было 30 рекламных объявлений на сумму 10,7 миллиона долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU