2019-12-28T21:22:30+03:00
В мире

Обмен задержанных между Донбассом и Киевом пройдет без участия журналистов

Представителей СМИ не допустят на место проведения обмена
Юлия САЛЬНИКОВА
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Контрольно-пропускной пункт Майорское 29 декабря будет закрыт для движенияКонтрольно-пропускной пункт Майорское 29 декабря будет закрыт для движенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Журналистов не допустят к месту проведения обмена задержанными между Киевом и Донбассом. Об этом сообщает издание «Левый берег». Обмен должен состояться в воскресенье 29 декабря. Это 28 числа подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, однако, он признался, что списки еще верифицируют и готовность к проведению процесса обмена еще не достигнута.

- Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена, к сожалению. Это не наше решение,- сообщил представитель штаба силовой операции Виталий Саранцев.

Он сообщил, что фото и видео, снятые во время процедуры обмена, передадут журналистам специалисты аппарата президента Украины.

Обмен должен состояться на контрольном пункте "Майорское" в районе Горловки, 29 декабря пункт будет закрыт для въезда и выезда. Это будет обмен "всех на всех": Киеву из Донбасса передадут 87 человек, в Донбасс из Киева направят 55 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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