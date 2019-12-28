Обмен задержанных между Донбассом и Киевом пройдет без участия журналистов

СЕГОДНЯ 21:17 2019-12-28T21:22:30+03:00

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Журналистов не допустят к месту проведения обмена задержанными между Киевом и Донбассом. Об этом сообщает издание «Левый берег». Обмен должен состояться в воскресенье 29 декабря. Это 28 числа подтвердил украинский президент Владимир Зеленский, однако, он признался, что списки еще верифицируют и готовность к проведению процесса обмена еще не достигнута.

- Работа прессы на данном мероприятии не предусмотрена, к сожалению. Это не наше решение,- сообщил представитель штаба силовой операции Виталий Саранцев.

Он сообщил, что фото и видео, снятые во время процедуры обмена, передадут журналистам специалисты аппарата президента Украины.

Обмен должен состояться на контрольном пункте "Майорское" в районе Горловки, 29 декабря пункт будет закрыт для въезда и выезда. Это будет обмен "всех на всех": Киеву из Донбасса передадут 87 человек, в Донбасс из Киева направят 55 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU