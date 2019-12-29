В США число массовых убийств в 2019 году стало рекордным

СЕГОДНЯ 06:36 2019-12-29T06:36:10+03:00

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В США число массовых убийств за 2019 год стало рекордным для страны. В Штатах за минувшие 12 месяцев был зарегистрирован 41 случай таких нападений. Из них 33 инцидента были со стрельбой. Речь идет об эпизодах, когда от рук злоумышленников погибали больше четырех человек.

Как пишет Associated Press со ссылкой на статистические данные, собранные им в сотрудничестве с газетой USA Today и Северо-Восточным университетом в Бостоне, в массовых нападениях в США погибли 211 человек.

Такая статистика ведется с 2004 года, но, как показывают архивные данные, нынешнее число таких нападений превышает статистику прошлых лет, начиная с 70-х годов прошлого столетия. Прошлый рекорд был установлен в 2006 году. Тогда насчитывалось 38 массовых убийств. А больше всего людей погибло в 2017 году. Только во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе погибли 58 человек. До сих пор это происшествие считается самым массовым расстрелом людей в новейшей истории США.

Сайт kp.ru писал о стрельбе в торговом центре Walmart в Эль-Пасо, которая произошла в августе этого года. В результате погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Позже еще в одном штате прозвучали выстрелы. В Дейтоне погибли десять человек, включая стрелка.

ИСТОЧНИК KP.RU