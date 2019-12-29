Роспотребнадзор напомнил о правилах возврата билетов на мероприятия
В ведомстве рассказали, что полную стоимость билета обязаны возместить в случае отмены, замены или переноса мероприятия
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Роспотребнадзор напомнил россиянам, что с начала осени 2019 года изменились правила возврата билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
Самое главное правило заключается в том, что билеты необходимо покупать либо у самих организаторов, либо у их посредников, список которых должен быть опубликован на сайте организаторов мероприятия.
В ведомстве также напомнили, что полную стоимость билета обязаны возместить в случае отмены, замены или переноса мероприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU