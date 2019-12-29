В МИД РФ рассказали, чем будет заниматься новый департамент
Подразделение будет курировать "международно-политические аспекты использования интернета"
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Представители Министерства иностранных дел рассказали, чем будет заниматься новое подразделение в составе ведомства. Так, отмечается, что новый департамент "будет курировать международно-политические аспекты использования интернета".
- Он будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области (МИБ), в том числе борьбой с использованием технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях, - уточнили в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU