2019-12-25T15:29:46+03:00
Политика

В МИД рассказали о возможном ответе на санкции против «Северного потока - 2»

По словам Рябкова, ограничения не затронут бизнес и инвесторов США
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МИД рассказали о возможном ответе на санкции против «Северного потока - 2»В МИД рассказали о возможном ответе на санкции против «Северного потока - 2»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В качестве ответа на американские станции против «Северного потока - 2» Москва может расширить список граждан, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию», - сказал дипломат.

Рябков отметил, что в США списки по ограничениям на въезд зачастую становятся открытой информацией, однако у России такой практики нет. Тем не менее, замминистра сообщил, что ограничения коснуться тех, кто «проявлял наибольшую активность» в реализации санкционных инициатив.

Замглавы МИД отметил, что «это просто одна из форм» ограничительных мер, которые не затронут бизнес и инвесторов США.

Напомним, накануне американский президент Дональдом Трампом подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 год с пунктом о санкциях против компаний, которые занимаются реализацией проекта «Северного потока - 2». После чего председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сообщила, что Москва готовит ответные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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