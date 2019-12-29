Путин подписал закон об оповещении граждан РФ о положенных им льготам

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-29T10:09:47+03:00

Получить информацию можно будет через портал госуслуг, единый колл-центр ил посетив орган власти

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому россияне получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.

Так, получить всю необходимую информацию о социальных услугах, а также условиях их назначения, а также предоставления можно будет через портал госуслуг, единый колл-центр ил посетив орган власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU