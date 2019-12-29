Путин подписал закон об оповещении граждан РФ о положенных им льготам
Получить информацию можно будет через портал госуслуг, единый колл-центр ил посетив орган власти
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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому россияне получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах.
Так, получить всю необходимую информацию о социальных услугах, а также условиях их назначения, а также предоставления можно будет через портал госуслуг, единый колл-центр ил посетив орган власти.
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ИСТОЧНИК KP.RU