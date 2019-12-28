2019-12-28T17:22:08+03:00
Общество

Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда

МРОТ увеличат с 1 января 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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МРОТ повысят с 1 январяМРОТ повысят с 1 январяФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Президент подписал указ о повышении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ). Эта сумма увеличится с 11 тысяч 280 рублей в месяц до 12 тыс. 130 рублей. Документ опубликован 28 декабря на интернет-портале правовой информации.

Прошлое повышение произошло в мае 2018 года. Напомним, МРОТ приравнен к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года, закон подписан президентом в конце прошлого года, таким образом эти два важных показателя в России отныне будут равны.

- Увеличение МРОТ повлечет за собой рост не только заработных плат, но и различных компенсаций и социальных выплат.,- приводит ТАСС слова вице-спикера Совета Федерации Галины кареловой.

Цифры МРОТ учитываются при расчете больничного, а также пособия, которое женщинам выплачивают по беременности и уходу за ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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