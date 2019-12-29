Владимир Путин подписал закон о возвращении части страховки при погашении кредита

СЕГОДНЯ 11:02 2019-12-29T11:49:35+03:00

Действие данного закона распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты

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Российский лидер Владимир Путин подписал новый закон, который дает российскому заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.

Уточняется, что действие данного закона распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты. Также станет возможной выдача россиянам потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке.

Так, заемщики смогут отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. Таким образом россияне смогут получить часть страховки за неистекший период. Выплата будет осуществляться в течение семи дней с момента подачи заявления.

Уточняется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что россияне чаще стали брать кредиты на погашение кредитов. Это стало одной из причин улучшения платежной дисциплины должников.

ИСТОЧНИК KP.RU