Владимир Путин подписал закон о возвращении части страховки при погашении кредита
Российский лидер Владимир Путин подписал новый закон, который дает российскому заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.
Уточняется, что действие данного закона распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты. Также станет возможной выдача россиянам потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке.
Так, заемщики смогут отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита. Таким образом россияне смогут получить часть страховки за неистекший период. Выплата будет осуществляться в течение семи дней с момента подачи заявления.
Уточняется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что россияне чаще стали брать кредиты на погашение кредитов. Это стало одной из причин улучшения платежной дисциплины должников.
ИСТОЧНИК KP.RU